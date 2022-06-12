База данных для СЦ

#CRM #Вэб-сервисы #База #MySQL База данных для сервисного центра со специализацией "Ремонт мобильных телефонов": Реализована онлайн MySQL база данных (доступно резервирование и переход в локальный режим работы), система скидок и учет всех клиентов. Авторизация с помощью логина и пароля, разделение полномочий (SuperAdmin, Администратор, Мастер, Приемщик). Реализован процесс документирования ремонта для каждого мастера в отдельности, с возможностью комментировать и добавлять фото. Реализована возможность вывода накладных в шаблон для печати. Каждый ремонт получает уникальный номер и может быть привязан к конкретному мастеру.