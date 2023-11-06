Необходимо оставить положительный отзыв на сайтах irecommend/отзовик

КопирайтингЗакрыт26 заявок192 просмотра
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Написать отзыв на бренд женской одежды (покупка лонгслива) на сайтах irecommend и отзовик (на аккаунте уже должны быть несколько отзывов).
Текст отзыва согласовывается.
Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ваш отзыв не пройдет модерацию и не будет виден всем соотвественно не оплачивается.
Оплата 200 RUB на карту СБЕРБАНКА по номеру телефона.

Пишите, рассмотрим всех!

месяц назад
guest_1699011020840
Беларусь
2 месяца в сервисе
Была
16 часов назад
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