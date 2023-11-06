Необходимо оставить положительный отзыв на сайтах irecommend/отзовик

Написать отзыв на бренд женской одежды (покупка лонгслива) на сайтах irecommend и отзовик (на аккаунте уже должны быть несколько отзывов).

Текст отзыва согласовывается.

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ваш отзыв не пройдет модерацию и не будет виден всем соотвественно не оплачивается.

Оплата 200 RUB на карту СБЕРБАНКА по номеру телефона.

Пишите, рассмотрим всех!