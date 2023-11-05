Написание креативных текстов для нашей платформы.

$500
КопирайтингЗакрыт23 заявки146 просмотров
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Мы являемся платформой, которая специализируется на создании и удержании аудитории для различных бизнес-проектов. Мы стремимся к тому, чтобы пользователи нашей платформы получили наилучший опыт и удовольствие от взаимодействия с нашими проектами.

Что нужно сделать:

  • Создать креативные тексты, для улучшения взаимодействия аудитории с нашими проектами.

  • Написать уникальные и оригинальные шаблоны для текстовых чатов платформы.

  • Написать рассылочные тексты (для привлечения внимания аудитории).

месяц назад
ChatCrafters
Владимир 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
9 дней назад