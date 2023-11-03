Требуется начинающий копирайтер. Поручу подготовить девять статей на тему мобильных приложений под Андроид. Предупреждаю: с опытными разговаривать не буду. А тем, кто прошел теорию, но не имеет практики, поручу вот это дело.
Написать отзывы о психологическом консультировании и астрологии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 10 отзывов от 300-500 слов без пробелов. Один отзыв 100р, за 5 отзывов - 500р. Необходимо написать 5 разных отзывов о психологическом консультировании и 5 отзывов о разборе матрицы судьбы (будет здорово, если вы имеете представление о том, что это). Возьму в работу двух человек на 5 отзывов по психологии и 5 отзывов по разбору.
Пожелания по написанию отзывов:
1. 5 разных отзывов о психологическом консультировании на разные темы (можете придумать свои или, например, вы как клиент обращались с проблемой низкой самооценки, построении взаимоотношений с партнером или чувстве тревожности, как вы с этим справились, что вам помогло, как это повлияло на вашу жизнь, что вам понравилось именно в работе со мной после того как вы прошли консультирование)
2. Использование смайлов, но в умеренном количестве
3. Отзыв должен содержать личное обращение ко мне, не в третьем лице. Можно на "ты" с использованием моего имени.
4.В отзывах по разбору матрицы прописать то насколько разбор совпал, какая сфера (финансы, отношения, зона вдохновения, кармический хвост) вам больше откликнулась и подошла, и как это теперь повлияет на вашу жизнь
Подробности опишу в телеграм сообщении. Просьба в отклике оставить контакт для связи в тг, за какой временной период вы сможете выполнить задание, примеры ваших работ именно в написании отзывов, если такие имеются и какое из двух заданий на 5 отзывов вы сможете выполнить.
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