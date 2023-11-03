Требуется начинающий копирайтер

КопирайтингЗакрыт91 заявка440 просмотров
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Требуется начинающий копирайтер. Поручу подготовить девять статей на тему мобильных приложений под Андроид.


Предупреждаю: с опытными разговаривать не буду. А тем, кто прошел теорию, но не имеет практики, поручу вот это дело.

2 месяца назад
Tarun
40 летАзербайджан
6 месяцев в сервисе
Был
8 дней назад
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