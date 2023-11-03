Ваши слова, мой стартовый шаг
Искренне стремлюсь развиваться в области написания и перевода текстов, а также предоставления качественных текстовых услуг, включая переводы, статьи, слоганы, рекламные тексты, стихи и песни.
Знание английского, украинского, русского, немецкого и турецкого языков
Навыки написания текстов различных стилей и жанров
Перевод текстов с/на английский, украинский, немецкий и турецкий языки
Редактирование и коррекция текстов
Способность работать срочно и в соответствии с заданными сроками
Творческий подход к созданию текстов и идей
Ответственное выполнение задач
Стремление к профессиональному развитию и обучению в области креативного письма и перевода
Готова к сотрудничеству и выполнению заказов различной сложности
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1230
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание обзоров
Добре виконана робота
Ответный отзыв
приятно работать. все оперативно.