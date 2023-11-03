Tanyaodesa

Татьяна Tanyaodesa

 
53 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваши слова, мой стартовый шаг

Искренне стремлюсь развиваться в области написания и перевода текстов, а также предоставления качественных текстовых услуг, включая переводы, статьи, слоганы, рекламные тексты, стихи и песни.

  • Знание английского, украинского, русского, немецкого и турецкого языков

  • Навыки написания текстов различных стилей и жанров

  • Перевод текстов с/на английский, украинский, немецкий и турецкий языки

  • Редактирование и коррекция текстов

  • Способность работать срочно и в соответствии с заданными сроками

  • Творческий подход к созданию текстов и идей

  • Ответственное выполнение задач

    Стремление к профессиональному развитию и обучению в области креативного письма и перевода

    Готова к сотрудничеству и выполнению заказов различной сложности

#74Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1230
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание обзоров
Добре виконана робота
приятно работать. все оперативно.
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