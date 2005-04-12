asdsdfsdf32adsgs

Копирайтинг / Видеомонтаж

Освіта: Середня професійна, спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Навички:

- Написання текстів різної тематики, що продають;

- Монтаж і редагування відео;

- Робота з програмами для обробки відео (Abobe After Effects);

- Уміння працювати з текстовими редакторами та орфографічними програмами;

- Креативне мислення і здатність придумувати оригінальні ідеї;

Я активно розвиваюся в галузі копірайтингу та відеомонтажу, постійно вивчаю нові інструменти для поліпшення своїх навичок. Хоча у мене немає досвіду повною мірою, я готовий вчитися і вирішувати нові завдання.



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Образование: Среднее профессиональное, специальность 121 «Инженерия программного обеспечения».

Навыки:

- Написание продающих текстов различной тематики;

- Монтаж и редактирование видео;

- Работа с программами для обработки видео (Abobe After Effects);

- Умение работать с текстовыми редакторами и орфографическими программами;

- Креативное мышление и способность придумывать оригинальные идеи;

Я активно развиваюсь в области копирайтинга и видеомонтажа, постоянно изучаю новые инструменты для улучшения своих навыков. Хотя у меня нет опыта в полной мере, я готов учиться и решать новые задачи.