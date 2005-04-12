asdsdfsdf32adsgs

Освіта: Середня професійна, спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення".
Навички:
- Написання текстів різної тематики, що продають;
- Монтаж і редагування відео;
- Робота з програмами для обробки відео (Abobe After Effects);
- Уміння працювати з текстовими редакторами та орфографічними програмами;
- Креативне мислення і здатність придумувати оригінальні ідеї;
Я активно розвиваюся в галузі копірайтингу та відеомонтажу, постійно вивчаю нові інструменти для поліпшення своїх навичок. Хоча у мене немає досвіду повною мірою, я готовий вчитися і вирішувати нові завдання.
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Образование: Среднее профессиональное, специальность 121 «Инженерия программного обеспечения».
Навыки:
- Написание продающих текстов различной тематики;
- Монтаж и редактирование видео;
- Работа с программами для обработки видео (Abobe After Effects);
- Умение работать с текстовыми редакторами и орфографическими программами;
- Креативное мышление и способность придумывать оригинальные идеи;
Я активно развиваюсь в области копирайтинга и видеомонтажа, постоянно изучаю новые инструменты для улучшения своих навыков. Хотя у меня нет опыта в полной мере, я готов учиться и решать новые задачи.