arturcherepanya

Артур Черепаня, 16 років

Англійська - B2, Украінська - Рівень Носія, Російська - Рівень Носія/English - B2, Ukraine- My Native, Russian- Native

Английский - B2, Украинский - Носитель, Русский - Носитель

Можу написати текст/есе/твір на вашу тему, також переклад на 3 мови : Англійська, Украінська, Російська.

I can write a text/essay/work on your topic, as well as a translation into 3 languages: English, Ukrainian, Russian.

Могу написать текст/эссе/произведение на вашу тему, также перевод на 3 языка: Английский, Украинский, Русский.