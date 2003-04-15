Ksenia_ly

Оксана Ksenia_ly

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад

Я начинающий фрилансер со специализацией в копирайтинге. Прошла курс по таргетированной рекламе, имею навыки написания продающих текстов. Готова создавать содержание, которое привлекает внимание и эффективно взаимодействует с целевой аудиторией.

#26Украинский язык
#60Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1214
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Дякую за співпрацю
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $2от 3 дней
#767