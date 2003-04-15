Я начинающий фрилансер со специализацией в копирайтинге. Прошла курс по таргетированной рекламе, имею навыки написания продающих текстов. Готова создавать содержание, которое привлекает внимание и эффективно взаимодействует с целевой аудиторией.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1214
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $2от 3 дней
#767