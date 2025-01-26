sokol14

Василий Соколов sokol14

 
54 года
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Я мастер своего дела! Работа-отличныйрезультат.

Я-ваш помощник.Свободно владею иностранными языками такими как английский, французский, немецкий, польский,имею знания и других языков.Имею огромный опыт в переводах текстов,наборе текста,редактуре текста.Провожу анализы текстов на уникальность.Есть огромный опыт в написании статьей.Также имею 7-летний опыт в копирайтинге и рерайтинге.Работаю быстро и за приятную цену.Буду рад сотрудничеству.

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