Написать пару статей для блога

КопирайтингЗакрыт92 заявки313 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо писать статьи для блога на различную тематику, роботы много, так что пишем не стесняемся, ставка 1,5 дол./1000 знаков.  

2 месяца назад
Xarlon0301
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
  • Похожие заказы

  • Отзывы

    Требуются люди для написания комментариев,отзывов и тп. Только русскоязычные, имеющие карту для оплаты.

    Копирайтинг131 заявка
    Открыт
    15 дней назад

  • Дать правильные ответы на вопросы пользлвателей (Поддержка)

    Дать полные и правильные ответы на вопросы пользователей социальной сети (как агент Поддержки). Все подробности исполнителю, + одно тестовое задание. Необходимо много ответов, поэтому работа не на 1 раз.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    20 дней назад

  • Недвижимость категория

    $5

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Очень нужны как можно быстрее описания к карточкам товаров в категории недвижимость, квартира в Турции. Желательно сотрудничество со специалистом с опытом работы, который сможет грамотно написать текста, без ошибок орфографических и пунктуационных.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    20 дней назад

  • Написать креативные тексты для нашей платформы

    $500

    Мы являемся платформой, которая специализируется на создании и удержании аудитории для различных бизнес-проектов. Мы стремимся к тому, чтобы пользователи нашей платформы получили наилучший опыт и удовольствие от взаимодействия с нашими проектами. Что нужно сделать: ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Копирайтер

    $30

    Нужно сделать кп на основе наших учитывая наши пожелания с продающим текстом Нужно что бы у вас был опыт и примеры работ

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад