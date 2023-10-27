Копирайтер

$30
КопирайтингЗакрыт8 заявок54 просмотра
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Нужно сделать кп на основе наших учитывая наши пожелания с продающим текстом

Нужно что бы у вас был опыт и примеры работ

2 месяца назад
Askarov123
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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