Чат менеджер

$1000
КопирайтингЗакрыт25 заявок142 просмотра
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Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве.

Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно.

Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. Лучшая работа для молодых и коммуникабельных людей, которые любят общаться.

-Работа по всей Украине и за ее пределами

-В среднем у сотрудников без опыта от 600$ и выше, сотрудники компании, которые уже с опытом работы - получают в среднем 1000$. 

-Для новых работников ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

-Ваша ключевая задача - поддержка беседы в онлайн-чатах.

Наш идеальный кандидат:

- парни и девушки от 16-50 лет

- наличие компьютера или ноутбука

- грамотная письменная речь

- коммуникабельный, грамотный, харизматичный

- знание английского - будет большим плюсом, но можно работать с Google-Translate

Если заинтересовала вакансия пишите (telegram)

https://t.me/svettlannaa2

2 месяца назад
Sveta1233
25 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
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