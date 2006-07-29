Обо мне:
Я начинающий фрилансер, стремлюсь к развитию в области программирования, дизайна, копирайтинга, а так же администрации разных проектов(к примеру сайтов). Моя цель - предоставить клиентам высококачественные услуги и решения, сочетая креативность, профессионализм и эффективность.
Мои навыки:
-Веб-разработка (фронтенд) и дизайн:
Веб-дизайн и разработка
Графический дизайн
-Мультимедиа:
Видеомонтаж
Создание аудио и звуков
Опыт работа работы не было, проходил курсы по веб-разработке, а мультимедией интересовался в раннем возрасте. Владение инструментами и программным обеспечением, такими как Visual Studio Code, Figma.
Почему нужно выбрать меня:
Я обладаю страстью к своей работе и всегда стремлюсь к достижению наилучших результатов для своих клиентов. Готов вложить все свои знания и усилия в реализацию проектов и задач. Я гарантирую ответственный подход к работе, своевременное выполнение заказов и открытость к обратной связи.
Как со мной можно связаться:
Email: [email protected]
Профиль на фриланс-платформе: https://www.weblancer.net/users/mat1eo0/
Социальные сети: vk.com/mkorovin2014