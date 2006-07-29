Привет! Я Матвей.

Обо мне:

Я начинающий фрилансер, стремлюсь к развитию в области программирования, дизайна, копирайтинга, а так же администрации разных проектов(к примеру сайтов). Моя цель - предоставить клиентам высококачественные услуги и решения, сочетая креативность, профессионализм и эффективность.

Мои навыки:

-Веб-разработка (фронтенд) и дизайн:

Веб-дизайн и разработка

Графический дизайн

-Мультимедиа:

Видеомонтаж

Создание аудио и звуков

Опыт работа работы не было, проходил курсы по веб-разработке, а мультимедией интересовался в раннем возрасте. Владение инструментами и программным обеспечением, такими как Visual Studio Code, Figma.

Почему нужно выбрать меня:

Я обладаю страстью к своей работе и всегда стремлюсь к достижению наилучших результатов для своих клиентов. Готов вложить все свои знания и усилия в реализацию проектов и задач. Я гарантирую ответственный подход к работе, своевременное выполнение заказов и открытость к обратной связи.

Как со мной можно связаться:

Email: [email protected]

Профиль на фриланс-платформе: https://www.weblancer.net/users/mat1eo0/

Социальные сети: vk.com/mkorovin2014

www.instagram.com/matveymoroz12/