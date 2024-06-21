Boyarin62

Віктор Бояршинов Boyarin62

 
63 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Тексти та переклади , Навчання та репетитерство , Просування сайтiв

                 Добрый день ! Меня зовут Виктор  , мне 62 года . В совершенстве владею русским и украиским языками . Продолжаю изучение польского , английского и немецкого языков .

                Длительное время занимаюсь написанием и переводом текстов . К делу подхожу с огромной ответственностью и  серьезностью . Задания стараюсь выполнять в короткие сроки и качественно .  Имею большой жизненный и профессиональный опыт , опыт общения в письменном , телефонном фармате , а так же вживую с теплыми и холодными контактами . Умею выслушать клиента .                     Очень люблю и ценю свое занятие ! Не люблю бегать с места на место , а так же не люблю не завершенные дела. Очень хотелось бы найти постоянного заказчика .  С уходом на пенсию появилось  много свободного времени для любимого занятия .  Да еще если это может помочь в поиске постоянного заказчика ; большой опыт в страховом бизнесе и сетевом маркетинге .

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нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
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