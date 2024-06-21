Тексти та переклади , Навчання та репетитерство , Просування сайтiв

Добрый день ! Меня зовут Виктор , мне 62 года . В совершенстве владею русским и украиским языками . Продолжаю изучение польского , английского и немецкого языков .

Длительное время занимаюсь написанием и переводом текстов . К делу подхожу с огромной ответственностью и серьезностью . Задания стараюсь выполнять в короткие сроки и качественно . Имею большой жизненный и профессиональный опыт , опыт общения в письменном , телефонном фармате , а так же вживую с теплыми и холодными контактами . Умею выслушать клиента . Очень люблю и ценю свое занятие ! Не люблю бегать с места на место , а так же не люблю не завершенные дела. Очень хотелось бы найти постоянного заказчика . С уходом на пенсию появилось много свободного времени для любимого занятия . Да еще если это может помочь в поиске постоянного заказчика ; большой опыт в страховом бизнесе и сетевом маркетинге .