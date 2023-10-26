Чат-менеджер

Задача написать 500 символов уникального контента + 1500 сгенерированного через Chat GPT. Таких 500 статей. Тематика: кино, сериалы, дорамы и аниме. Дополнительно заполнить карточку: актеры, жанр, режиссер и т.д. по примеру. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)
Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.
Требования к кандидату: Подходит:
студентам, школьникам
мамам в декрете
для удаленной подработки
Условия работы:
Занятость: 2-3 часа
график свободный
Частичная занятость
Зарплата до 19000р
Частичная занятость Зарплата до 19000р
Место работы • Удаленная работа
Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1w0YhJoMRXcvvrRVyWGEI72XO5qIZR5O5NyiqFmp3HHc/edit?usp=sharing
Контакты:
Telegram: @Vera_adminn
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