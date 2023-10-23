Необходимо заполнить 500 статей

Задача написать 500 символов уникального контента + 1500 сгенерированного через Chat GPT. Таких 500 статей.

Тематика: кино, сериалы, дорамы и аниме.



Дополнительно заполнить карточку: актеры, жанр, режиссер и т.д. по примеру.

Необходимо:



Разбираться в фильмах и сериалах, чтобы править текст от Chat GPT. Уметь работать с Chat GPT. Базовое знание WordPress.

В заявке напишите какая тематика для вас в приоритете, чтобы распределили на этот контент.



Все просто, будет дана инструкция.