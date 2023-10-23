Необходимо заполнить 500 статей

КопирайтингЗакрыт36 заявок260 просмотров
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Задача написать 500 символов уникального контента + 1500 сгенерированного через Chat GPT. Таких 500 статей.

Тематика: кино, сериалы, дорамы и аниме.

Дополнительно заполнить карточку: актеры, жанр, режиссер и т.д. по примеру.

Необходимо:

  1. Разбираться в фильмах и сериалах, чтобы править текст от Chat GPT.

  2. Уметь работать с Chat GPT.

  3. Базовое знание WordPress.

В заявке напишите какая тематика для вас в приоритете, чтобы распределили на этот контент.

Все просто, будет дана инструкция.

2 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
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