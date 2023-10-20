Написать тексты для сайта по Росписи стен

КопирайтингЗакрыт11 заявок69 просмотров
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Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для сайта по Росписи стен. Тексты на каждой из страниц на сайте(Детская, офис, кафе и т.д.): Вам нужно зайти и ознакомиться с этими страницами, и услугами для представления о чём нужно будет писать.


Требования к исполнителю: Обязательный опыт в написании текстов в данной тематике. Примеры работ по этой теме так же будут плюсом.


Не буду скидывать ссылки на каждый блок, на который нужно написать тексты. Вы сами можете полностью ознакомится с ними на сайте: https://rospis-sten1.ru/


Стилистика написания: примерно такая же, как сейчас в опубликованных текстах на сайте.


Обязательные требования

Объем текста: 1000-3000.

Требуемая уникальность: от 95% по advego.


Целевая аудитория: мужчины и женщины от 25 до 55 лет, с средними доходами.


Цель текста: предоставить понятное описание услуги.


Дополнительная информация: Текст должен быть разделен на абзацы (2-3 абзаца). В текстах на обязательны подзаголовки и списки.


Просьба пройти на сайт(указанный выше) и ознакомиться с услугами компании, чтобы потом не возникало вопросов, что не сможете написать текст к примеру по направлению "Барельеф на стенах". Все услуги сюда расписывать я думаю не стоит.

Тексты для сайта
2 месяца назад
guest_16197334789564
Армения
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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