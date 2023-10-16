Написание квенты DayZ Stalker Rp

КопирайтингЗакрыт4 заявки27 просмотров
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Квента на техника.ФИО:Осипов Денис Андреевич
Позывной:Чаки

2 месяца назад
guest_1697734205863
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранные исполнители
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
2 месяца назад
$5
1 день
UAHUSDT
Все прошло отлично, приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
harvelt
23 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$1
1 день
RUB
Честный) Оплатил вовремя)
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    $210

    Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад