Чат- менеджер

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.
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Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве.
Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно.
Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. Лучшая работа для молодых и коммуникабельных людей, которые любят общаться.
-Работа по всей Украине и за ее пределами
-В среднем у сотрудников без опыта от 600$ и выше, сотрудники компании, которые уже с опытом работы - получают в среднем 1000$.
-Для новых работников ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
-Ваша ключевая задача - поддержка беседы в онлайн-чатах.
Наш идеальный кандидат:
- парни и девушки от 16-50 лет
- наличие компьютера или ноутбука
- грамотная письменная речь
- коммуникабельный, грамотный, харизматичный
- знание английского - будет большим плюсом, но можно работать с Google-Translate
Если заинтересовала вакансия пишите (telegram)
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