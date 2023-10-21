Чат-менеджер

$210
КопирайтингЗакрыт11 заявок67 просмотров
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Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)

Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.

Требования к кандидату: Подходит:

  • студентам, школьникам

  • мамам в декрете

  • для удаленной подработки

Условия работы:

  • Занятость: 2-3 часа

  • график свободный

  • Частичная занятость

  • Зарплата до 19000р

Частичная занятость Зарплата до 19000р

Место работы • Удаленная работа

Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1w0YhJoMRXcvvrRVyWGEI72XO5qIZR5O5NyiqFmp3HHc/edit?usp=sharing

Контакты:

Telegram: @Vera_adminn

2 месяца назад
Ilya14
Илья 
21 годРоссия
4 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
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