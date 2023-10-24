Оценить организацию на ЯндексКартах

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$1
КопирайтингЗакрыт13 заявок247 просмотров
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Задача

Нужно поставить оценку компании и написать комментарий на яндекс карты! поставить 5 звезд и текст ( текст мы дадим, сочинять не придется)
За каждый прошедший модерацию текст - 50р.

5 минут делов )

2 месяца назад
valera16
Валерий 
29 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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