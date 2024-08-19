Здравствуйте, Все 😊!

Если Вы читаете мою страницу, Вас что-то заинтересовало... Я расскажу Вам о себе... Я также хочу качественного сотрудничества...

Я хорошо образована... Способна к аналитике и самообучению...

Формально у меня высшее техническое образование, средняя школа окончена с медалью...

Всю жизнь работаю на крупных предприятиях, участвую в серьезных проектах, знакома с тем, как работает бизнес. Обычно мне интересно то, чем я занимаюсь, поэтому для меня почти не существует понятия 'рабочее время'. Я ответственна... Точность и аккуратность для меня имеют значение... Я умею быть эффективной... В сочетании с моими лидерскими способностями это позволило мне занимать руководящие позиции с очень раннего возраста...

Это совсем немного обо мне, но, думаю, достаточно для нашего успешного сотрудничества... Я открыта к общению... Пишите...

[email protected]

[email protected]

+38 050 4154565 Viber/telegram/WhatsApp/messenger/ м.т.

С уважением.