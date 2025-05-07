Копирайтер, пишу грамотные и аккуратные тексты в разных стилях, которые вызывают отклик у читателей.

Здравствуйте, меня зовут Раиса. Я опытный копирайтер в сфере написания текстов. Могу адаптировать свой стиль под различные тематики и целевую аудиторию, и мои работы всегда оригинальны и информативны.

Если вам нужен копирайтер, который способен создавать убедительные и качественные тексты, готовые привлекать внимание и превращать посетителей в клиентов, я готова помочь вам достичь ваших целей.

Личностные качества: добросовестность, исполнительность, аккуратность.

Высшее педагогическое образование. Опыт 30 лет.