Уважаемые рекрутеры,
Как опытный копирайтер с 8-летним стажем, я обладаю не только высокими навыками в написании продающих текстов, но и уникальной способностью вдохновлять и удерживать внимание читателей.
Мои ключевые навыки и достижения включают:
- За последний год я написала более 200 уникальных статей и благодаря этому помогла повысить посещаемость веб-сайта моего предыдущего работодателя на 30%.
- Мной были разработаны и реализованы успешные кампании по продвижению продуктов различных клиентов.
- Большая часть моей клиентской базы пришла за мной благодаря рекомендациям и положительным отзывам от предыдущих работодателей и клиентов.
Кроме того, мной были освоены и применены различные методы для повышения эффективности письменного контента, такие как SEO оптимизация, анализ ключевых слов и аудитории.
Что вас заставит выбрать меня:
- Вдохновенные идеи: Я способна находить креативные и уникальные подходы к каждому проекту.
- Придерживаюсь сроков: У меня отличное умение организовываться и выполнять задания в срок.
- Адаптивность и готовность к изменениям: Я гибко подстраиваюсь под требования клиентов и готова внести любые необходимые корректировки.
- Сильный аналитический навык: Я умею анализировать данные и проводить исследования для создания контента, затягивающего целевую аудиторию.
Я горжусь своей страстью к письменному слову и стремлюсь создавать материалы, которые не только информируют, но и вдохновляют читателей. Я полностью предана своей работе и уверена, что могу принести большую пользу вашей компании.
Буду рада ответить на любые вопросы или предоставить образцы своей работы. Ожидаю возможности встречи с вами и обсуждения возможных вариантов сотрудничества.
Спасибо за уделенное время.
С уважением,
Анастасия, [email protected]