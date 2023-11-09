Копирайтер

Уважаемые рекрутеры,

Как опытный копирайтер с 8-летним стажем, я обладаю не только высокими навыками в написании продающих текстов, но и уникальной способностью вдохновлять и удерживать внимание читателей.

Мои ключевые навыки и достижения включают:

- За последний год я написала более 200 уникальных статей и благодаря этому помогла повысить посещаемость веб-сайта моего предыдущего работодателя на 30%.

- Мной были разработаны и реализованы успешные кампании по продвижению продуктов различных клиентов.

- Большая часть моей клиентской базы пришла за мной благодаря рекомендациям и положительным отзывам от предыдущих работодателей и клиентов.

Кроме того, мной были освоены и применены различные методы для повышения эффективности письменного контента, такие как SEO оптимизация, анализ ключевых слов и аудитории.

Что вас заставит выбрать меня:

- Вдохновенные идеи: Я способна находить креативные и уникальные подходы к каждому проекту.

- Придерживаюсь сроков: У меня отличное умение организовываться и выполнять задания в срок.

- Адаптивность и готовность к изменениям: Я гибко подстраиваюсь под требования клиентов и готова внести любые необходимые корректировки.

- Сильный аналитический навык: Я умею анализировать данные и проводить исследования для создания контента, затягивающего целевую аудиторию.

Я горжусь своей страстью к письменному слову и стремлюсь создавать материалы, которые не только информируют, но и вдохновляют читателей. Я полностью предана своей работе и уверена, что могу принести большую пользу вашей компании.

Буду рада ответить на любые вопросы или предоставить образцы своей работы. Ожидаю возможности встречи с вами и обсуждения возможных вариантов сотрудничества.

Спасибо за уделенное время.

С уважением,

Анастасия, [email protected]