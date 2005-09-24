Якісна робота за короткий термін

Шукаєте того, хто цінує Ваш час, виконуючи роботу за короткий термін?

Тоді рада вітати Вас у своєму профілі!

Ви потрапили куди потрібно

Мене звати Надія, я фрілансер. Я ваш помічник у перекладі різних видів текстів з багатьма мовами. Не працюю з перекладачем, все роблю вручну, бо маю знання мов: українську, англійську та польську, німецьку, французьку. В даний момент вивчаю італійську та іспанську)

Все зроблю швидко і якісно, щоб вам все сподобалось.

Хочеш перевірити мої можливості? Тоді давай співпрацювати!