Написать отзыв о консультировании

Необходимо написать 5 отзывов от 300-500 слов без пробелов. Один отзыв 100р, за 5 отзывов - 500р. Необходимо написать 5 разных отзывов о психологическом консультировании.



Пожелания по написанию отзывов:

1. 5 разных отзывов о психологическом консультировании на разные темы (можете придумать свои или, например, вы как клиент обращались с проблемой низкой самооценки, построении взаимоотношений с партнером или чувстве тревожности, как вы с этим справились, что вам помогло, как это повлияло на вашу жизнь, что вам понравилось именно в работе со мной после того как вы прошли консультирование)

2. Использование смайлов, но в умеренном количестве

3. Использование моего имени в написании отзыва



Подробности опишу в телеграм сообщении. Просьба в отклике оставить контакт для связи в тг, за какой временной период вы сможете выполнить задание и примеры ваших работ именно в написании отзывов, если такие имеются.