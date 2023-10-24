Написать отзыв о консультировании

КопирайтингЗакрыт43 заявки190 просмотров
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Необходимо написать 5 отзывов от 300-500 слов без пробелов. Один отзыв 100р, за 5 отзывов - 500р. Необходимо написать 5 разных отзывов о психологическом консультировании.

Пожелания по написанию отзывов:
1. 5 разных отзывов о психологическом консультировании на разные темы (можете придумать свои или, например, вы как клиент обращались с проблемой низкой самооценки, построении взаимоотношений с партнером или чувстве тревожности, как вы с этим справились, что вам помогло, как это повлияло на вашу жизнь, что вам понравилось именно в работе со мной после того как вы прошли консультирование)
2. Использование смайлов, но в умеренном количестве
3. Использование моего имени в написании отзыва

Подробности опишу в телеграм сообщении. Просьба в отклике оставить контакт для связи в тг, за какой временной период вы сможете выполнить задание и примеры ваших работ именно в написании отзывов, если такие имеются.

2 месяца назад
guest_15968938119064
Россия
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
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