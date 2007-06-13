DashaNikolayenko

Дарина Ніколаєнко DashaNikolayenko

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Копірайтер•рерайтер

Маю досвід у написані творів ,статей та описання акаунтів. Відмінне знання української мови та російської мови. Пишу відгуки ,твори ,тексти для розсилки.

Пишу тексты для сайтов с уникальностью от 85%

Имею опыт в написании произведений, статей и описании аккаунтов. Отличное знание украинского языка и русского языка. Пишу отзывы, произведения, тексты для рассылки.

#9Рерайт текстов
#29Написание обзоров
#34Английский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#828
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Копирайтинг

Портфолио

Отзывы заказчиков

Falman
Роман 
31 год
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
$1
10 баллов
2 года назад
Рерайт текста
Рерайт текстов
Замечательный исполнитель. Выполнена работа качественно и в сроки. Рекомендую обращаться!
Информацию касательно работы предоставил понятно и спокойно объяснял в случае вопросов.
Ответный отзыв
teresshka
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
2 года назад
Опис інтернет-магазину керамічної плитки
Все ок, швидко! Дякую.
Все чітко пояснює і зрозуміло. Приємно співпрацювати!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Завдання виконано вчасно та якісно
Чітко все пояснює і одразу після виконання завдання прийшла оплата
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$3/час
от $10от 1 дня
#17
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
#686