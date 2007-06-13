Копірайтер•рерайтер
Маю досвід у написані творів ,статей та описання акаунтів. Відмінне знання української мови та російської мови. Пишу відгуки ,твори ,тексти для розсилки.
Пишу тексты для сайтов с уникальностью от 85%
Имею опыт в написании произведений, статей и описании аккаунтов. Отличное знание украинского языка и русского языка. Пишу отзывы, произведения, тексты для рассылки.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#828
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Копирайтинг
Портфолио
- Інтернет магазин4 просмотра
- Тексти для курсів7 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Рерайт текстов
Замечательный исполнитель. Выполнена работа качественно и в сроки. Рекомендую обращаться!
Ответный отзыв
Информацию касательно работы предоставил понятно и спокойно объяснял в случае вопросов.
$9
10 баллов
2 года назад
Все ок, швидко! Дякую.
Ответный отзыв
Все чітко пояснює і зрозуміло. Приємно співпрацювати!
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Завдання виконано вчасно та якісно
Ответный отзыв
Чітко все пояснює і одразу після виконання завдання прийшла оплата
Копирайтинг
2 отзыва
$3/час
от $10от 1 дня
#17
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
#686