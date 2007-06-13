Копірайтер•рерайтер

Маю досвід у написані творів ,статей та описання акаунтів. Відмінне знання української мови та російської мови. Пишу відгуки ,твори ,тексти для розсилки.

Пишу тексты для сайтов с уникальностью от 85%

Имею опыт в написании произведений, статей и описании аккаунтов. Отличное знание украинского языка и русского языка. Пишу отзывы, произведения, тексты для рассылки.