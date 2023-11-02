Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.
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Требуются люди для написания комментариев,отзывов и тп. Только русскоязычные, имеющие карту для оплаты.
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