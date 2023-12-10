boryache

Фёдор boryache

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Приветствую!

Меня зовут Фёдор, и я опытный копирайтер с более чем несколькими годами практического опыта в написании контента. Моя страсть к словам и уникальному контенту позволяет мне создавать привлекательные и информативные материалы, которые подчеркивают особенности продукта или услуги.

Что меня отличает:

  • Опытный копирайтинг: Более трех лет работы в сфере копирайтинга, включая создание контента для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов и социальных медиа.

  • Управление телеграмм-каналами: Ведение нескольких успешных телеграмм-каналов с аудиторией более 90 000 подписчиков. Опыт наращивания ресурсов, планирования контента и взаимодействия с аудиторией.

  • Творческий подход: Всегда стремлюсь к созданию оригинальных и привлекательных текстов, учитывая целевую аудиторию и требования заказчика.

Я готов внести свой вклад в ваш проект, предоставляя качественный контент, который будет соответствовать вашим ожиданиям. С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания выдающегося контента для вашего бизнеса или проекта!

Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга