Ваш профи !

Здравствуйте!

Меня зовут Юлия

В связи с сложившейся ситуацией в Украине, я решила перейти на фриланс.

Ранее работала удаленно, но в сфере продаж Так

же,я в совершенстве владею иностранными

языками:английский, немецкий, французкий, испан ский, русский, украинский. Так же сейчас в работе над совершенствованием

еще двух иностранных языков:польский, латышский.

Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.

Провожу анализ текстов на уникальность. С легкостью пишу статьи-понятные и интересные, четко по теме.

Являюсь активным пользователем социальных сетей, в планах развивать болгарскую тематику.

Всегда работаю на результат, выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки, за приятную

плату.

Буду рада сотрудничеству!