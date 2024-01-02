Ваш профи !
Здравствуйте!
Меня зовут Юлия
В связи с сложившейся ситуацией в Украине, я решила перейти на фриланс.
Ранее работала удаленно, но в сфере продаж Так
же,я в совершенстве владею иностранными
языками:английский, немецкий, французкий, испан ский, русский, украинский. Так же сейчас в работе над совершенствованием
еще двух иностранных языков:польский, латышский.
Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.
Провожу анализ текстов на уникальность. С легкостью пишу статьи-понятные и интересные, четко по теме.
Являюсь активным пользователем социальных сетей, в планах развивать болгарскую тематику.
Всегда работаю на результат, выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки, за приятную
плату.
Буду рада сотрудничеству!
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$100/час
от $10от 1 дня
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