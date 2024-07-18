Имею опыт в написании статей, в т.ч. технических.
Работая в Академии Наук приходилось писать много статей разного содержания. В настоящее время занимаюсь разработкой электротранспорта и "зеленой" энергетики. Имею высшее техническое образование, раздираюсь как в конструкциях из металла, так и в электронике на уровне схемотехники - это позволяет повысить экспертность статей, отзывов, комментариев и пр.
Я против войны в Украине!
Сценарии
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#17
Машиностроение
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 дня
#54
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 дня
#212
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#426
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
#1129
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1329