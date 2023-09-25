Недвижимость категория

нужно отремонтировать свой коттедж
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Здравствуйте, уважаемые исполнители. Очень нужны как можно быстрее описания к карточкам товаров в категории недвижимость, квартира в Турции. Желательно сотрудничество со специалистом с опытом работы, который сможет грамотно написать текста, без ошибок орфографических и пунктуационных.
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