Недвижимость категория

$5
КопирайтингЗакрыт18 заявок79 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые исполнители. Очень нужны как можно быстрее описания к карточкам товаров в категории недвижимость, квартира в Турции. Желательно сотрудничество со специалистом с опытом работы, который сможет грамотно написать текста, без ошибок орфографических и пунктуационных. 

2 месяца назад
guest_1698979654384
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад