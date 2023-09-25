Недвижимость категория

Добрый день! Приглашаем сделать РЕДИЗАЙН интерьера для двух помещений: 1. Кабинет руководителя стоматологической клиники 2. Общая кухня/столовая сотрудников стоматологии В помещениях уже есть ремонт и мебель, но есть пожелания, что хочется изменить. Нужны Ваши предложения. Бюджет - 400 р. за ...