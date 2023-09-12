Дизайн интерьера со списком предметов

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт16 заявок61 просмотр
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Студия 30 квадратов. Нужно сделать дизайн помещения: ванной, кухни. Кирпич + Белый Мрамор + черный мрамор + золото + свечи + зелень + зеркала

3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
18 дней назад