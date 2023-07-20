3D-моделирование деталей

Здравствуйте! Ищем дизайнера помещения (кухня+зал+объединить кладовку с кухней и сделать там хом офис). Есть план, кухня закрыта. Хотим ее открыть, объединить ее с залом (американский стиль)с перегородкой. Так же есть помещение возле кухни- кладовка, его открыть и сделать ...