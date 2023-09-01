archvizual

Архитектура и 3D визуализация

Архитектура и 3D визуализация - основное направление моей деятельности.

В услуги входит:

-визуализация экстерьеров

-визуализация интерьеров

-визуализация малых архитектурных форм (беседки, навесы, входные группы и пр.)

-предметная визуализация

Владение программами:

- Adobe Photoshop

- AutoCAD

- Sketchup, 3dsMax (VRay)

- Rhino

- Lumion, Enscape



Малая часть примеров моих работ:

https://www.behance.net/zstalstaso136b

https://www.behance.net/zstalstaso136b

https://www.behance.net/zstalstaso136b



Буду рад помочь в реализации Вашего проекта и визуализации Ваших желаний!