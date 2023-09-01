archvizual

Архитектура и 3D визуализация
Архитектура и 3D визуализация - основное направление моей деятельности.
В услуги входит:
-визуализация экстерьеров
-визуализация интерьеров
-визуализация малых архитектурных форм (беседки, навесы, входные группы и пр.)
-предметная визуализация
Владение программами:
- Adobe Photoshop
- AutoCAD
- Sketchup, 3dsMax (VRay)
- Rhino
- Lumion, Enscape
Малая часть примеров моих работ:
https://www.behance.net/zstalstaso136b
https://www.behance.net/zstalstaso136b
https://www.behance.net/zstalstaso136b
Буду рад помочь в реализации Вашего проекта и визуализации Ваших желаний!