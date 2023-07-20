Дизайн квартиры

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок102 просмотра
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Необходимо выполнить дизайн квартиры по размерам. Свободная планировка. Стиль минимализм, хайтек.

Дано:

общая площадь 69м2 (размеры во вложении)

Что должно быть (по зонам):

Прихожая;

Гостевая- кухня;

Спальня;

Туалет совмещенный с ванной;

Минимум коридоров и "мертвых" площадей.

Исполнителя выберу по эскизу предложенной планировки и расстановке мебели.

4 месяца назад
megabet
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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