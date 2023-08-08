Составить смету гаража по остаточной стоимости

Здравствуйте! Необходимо сделать визуализацию экстерьера и интерьера домов, квартал 5-10 домов.
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Есть стандартный гараж с размерами 6Х4 м, выложенный одинарным кирпичом. Схематичный рисунок гаража (вид сверху) приложен к заданию. Фотографии гаража также есть.
Длинная стена (6м) выложена в 1 ряд кирпича. В соседях справа и слева находятся аналогичные гаражи. Короткая стена (4м) выложена 2 ряда кирпича. Там где находится лицевая короткая стена гаража вместе с воротами – по обе стороны от ворот стена выложена по 3 кирпича в длину вправо и влево.
Высота гаража составляет 2,5 м.
Внутри гаража находится Погреб, стены которого выложены таким же одинарным кирпичом. Размеры погреба: 3,5 Х 2,5 м. Высота погреба составляет 2 м.
Внизу на полу установлены 2 бетонные плиты размерами 6 Х 1,5 м + 1 доборная бетонная плита, частично переходящая на соседний гараж.
Вверху положены 2 пустотные плиты размерами 6 Х 1,5 м + 1 доборная пустотная плита, частично переходящая на соседний гараж.
В лицевую короткую стену гаража вмонтированы металлические ворота размерами 2 Х 2,6 м. Толщина металлического листа составляет 2 мм.
Нужно сделать 2 расчета:
1) Рассчитать текущую рыночную стоимость использованных при строительстве гаража основных материалов по остаточной стоимости (б/у строительных материалов). Иными словами, сколько будут стоить все описанные выше строительные материалы, если гараж пустить на разбор.
2) Рассчитать рыночную стоимость всех видов строительных работ, необходимых для возведения в текущее время аналогичного по размерам и конфигурации гаража.
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