Здравствуйте!Требуется разработка планировочного решения квартиры 31,3кв.м. Квартира свободной планировки,требуется 3 варианта планировочного решения ,4-ый итогововый вариант.Сроки выполнения 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуется сделать дизайн проект квартиры (можно без номенклатуры). Расстановка и объекты.
Площадь 100 метров
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