Планировочное решение для квартиры 31,3 кв.метра

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен4 заявки52 просмотра
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Здравствуйте!Требуется разработка планировочного решения квартиры 31,3кв.м. Квартира свободной планировки,требуется 3 варианта планировочного решения ,4-ый итогововый вариант.Сроки выполнения 2 недели.

4 месяца назад
Aliaksandra1009
Александра 
47 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
_design_
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$45
14 дней
UAHUSDT
Анастасия,огромное спасибо за сотрудничество!Очень хорошие идеи для планировки маленькой квартиры.Очень нравится с Вами работать.
Обращайтесь еще, всегда рада вам помочь!) Постановка задачи/Оплата в срок/Коммуникация- на высшем уровне! Рекомендую к сотрудничеству.
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