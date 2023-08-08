3-D визуализация интерьера и экстерьера

Необходим универсальный дизайн балетного класса для детей для любого помещения. Детализация В помещении обязательны наличие хореографических станков, зеркал, профессионального хореографического линолеума (там скудная цветовая гамма, всего несколько фирм). На одной стене на время проведения уроков ...
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Здравствуйте! Необходимо сделать визуализацию экстерьера и интерьера домов, квартал 5-10 домов.
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