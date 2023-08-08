Дизайн танцевального зала

Необходим универсальный дизайн балетного класса для детей для любого помещения.

Детализация

В помещении обязательны наличие хореографических станков, зеркал, профессионального хореографического линолеума (там скудная цветовая гамма, всего несколько фирм).

На одной стене на время проведения уроков раскатывается ролл ап с логотипом школы.

Использование светлых тонов (возможно беж, светло-серый, белый… исключения розовый и сиреневый)

Установка музыкальной аппаратуры, не притягивающей к себе взор (не черным пятном в углу зала)

Свет верхний без свисающих светильников

Без тканевых штор и занавесок

Чтобы стена за станком, которая от ног пачкается, имела, возможно, какой-то более прочный или моющийся материал

Одна стена с зеркалами должна быть без станка

В идеале: зеркало напротив станка

Рациональность



Сроки выполнения: 10 дней.

Требования