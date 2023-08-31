Нарисовать дизайн интерьера загородного дома

Необходим универсальный дизайн балетного класса для детей для любого помещения. Детализация В помещении обязательны наличие хореографических станков, зеркал, профессионального хореографического линолеума (там скудная цветовая гамма, всего несколько фирм). На одной стене на время проведения уроков ...