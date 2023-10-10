Визуализация

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка15 просмотров
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Необходимо сделать визуализацию дачи, вид сверху (1 ракурс) и гостиная (2 ракурса - один на диван/огород, второй с перспективы дивана - но это по усмотрению). На image01 пример ракурса сверху.
На терасе обязательно должен быть какой-то диван/кресла/столик (но чтобы вписывалось в интерьер).
Стол в гостиной может быть меньший (например, квадратный на 4 человека).
Дырка на плане - это место для печки-буржуйки, которая тоже должна быть какая-то красивая :)

2 месяца назад
domieljaniuk
Даниель 
32 годаПольша
год в сервисе
Был
5 дней назад
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Выбранный исполнитель
PetroKuprin
Петро 
43 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$150
3 дня
UAHUSDT
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