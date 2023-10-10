Визуализация

Необходимо сделать визуализацию дачи, вид сверху (1 ракурс) и гостиная (2 ракурса - один на диван/огород, второй с перспективы дивана - но это по усмотрению). На image01 пример ракурса сверху.

На терасе обязательно должен быть какой-то диван/кресла/столик (но чтобы вписывалось в интерьер).

Стол в гостиной может быть меньший (например, квадратный на 4 человека).

Дырка на плане - это место для печки-буржуйки, которая тоже должна быть какая-то красивая :)