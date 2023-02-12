domieljaniuk

Очень приятный заказчик, идущий на диалог и постоянно поддерживающий контакт. Готов обсудить ту или иную тему или принять пожелания к работе. Четко и лаконично ставит задачи, но иногда трудно понять с первого раза смысл сообщений. Но это такое, мелочи, что на работу не влияют. С оплатой заказчик очень справедлив – за хорошую работу в срок, платит щедро. Мне понравилось работать с ним. Я надеюсь на дальнейшие заказы от него.