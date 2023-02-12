domieljaniuk

Для нового мексиканского кафе ("забегаловки") необходимо сделать рекламные материалы - лого, меню, банер, листовки. Подробности для выбранного исполнителя.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт21 день назад
- Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- Завершен3 месяца назад
Нужно сделать 2 чертежа проекции первого этажа по нарисованному от руки плану и старому чертежу 1. с неиспользуемой антресолью (мезонином), что было бы подтверждено высотным сечением, т.е. очень высокий первый этаж 2. с антресолью ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо сделать визуализацию дачи, вид сверху (1 ракурс) и гостиная (2 ракурса - один на диван/огород, второй с перспективы дивана - но это по усмотрению). На image01 пример ракурса сверху. На терасе обязательно должен ...Завершен3 месяца назад
Есть сайт, сделаный конструктором, код, естественно, грязный. Нужно привести вёрстку в порядок. Сайт содержит 7 маленьких страниц с минимум текста.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Есть план квартиры (в приложенном файле). Надо сделать картинки, как бы это выглядело.пример - вот тут https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszkanie-do-remontu-w-odnowionej-kamienicy-ID4mcW2Завершен6 месяцев назад
Необходимо сделать коллаж/ретушь - фото на маленькую урну для погибшей птицы. Есть её фотография, есть приблизительно что хочется иметь (её фото на фоне радуги). Подробнее объясню и покажу после выбора исполнителя. Оплата через сайт (безопасная ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад