domieljaniuk

Даниель domieljaniuk

 
32 годаПольша/Быдгощ
год на фриланс-бирже
Был
14 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$432
выплачено фрилансерам
88%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PetroKuprin
Петро 
43 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
3 часа назад
$150
10 баллов
3 месяца назад
Визуализация
Спасибо за заказ!
Очередной раз остался очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
IIPositiv_Rell
Роман 
17 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
$25
9 баллов
3 месяца назад
Визуализация фасада кафе (1 фото) по имеющемуся фото
Очень приятный заказчик, идущий на диалог и постоянно поддерживающий контакт. Готов обсудить ту или иную тему или принять пожелания к работе. Четко и лаконично ставит задачи, но иногда трудно понять с первого раза смысл сообщений. Но это такое, мелочи, что на работу не влияют. С оплатой заказчик очень справедлив – за хорошую работу в срок, платит щедро. Мне понравилось работать с ним. Я надеюсь на дальнейшие заказы от него.
Исполнитель постоянно был на связи, учитывал все пожелания, выполнил всё четко, профессионально и раньше срока! Рекомендую!
Ответный отзыв
Cadauto3D
Геворг 
36 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$100
10 баллов
3 месяца назад
Чертеж первого этажа дома
Хороший заказчик, оплата сразу, с пониманием относится к процессу работы с фрилансером. Постановка задачи на высоком уровне. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Всё отлично! Исполнитель очень понимающий, пошёл на встречу по срокам, грамотно и чётко всё сделал.
Ответный отзыв
O_Chubarov
21 годУкраина
год в сервисе
Был
19 дней назад
$35
10 баллов
4 месяца назад
Почистить код лендинга
Понятливый, прислушивающийся заказчик, который не торопит и четко ставит задачи. Исключительно приятно иметь дело)
Опытный и профессиональный исполнитель, который выполнил задание четко и в срок. Кроме того, давал полезные и ценные советы. Очень приятно работать, и рекомендую! :)
Ответный отзыв
PetroKuprin
Петро 
43 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
3 часа назад
$120
10 баллов
6 месяцев назад
Сделать визуализацию квартиры по плану
Доволен сотрудничеством! Задание правильно сформулировано и с необходимыми сопровождающими материалами. Выплата произошла в срок. Очень доволен!
Работа выполнена очень профессионально, исполнитель также дал ценные советы и сделал всё очень креативно. Очень порадовали сроки исполнения, исполнитель сделал всё даже раньше. Рекомендую!
Ответный отзыв