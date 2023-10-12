Чертеж первого этажа дома

Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки19 просмотров
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Нужно сделать 2 чертежа проекции первого этажа по нарисованному от руки плану и старому чертежу
1. с неиспользуемой антресолью (мезонином), что было бы подтверждено высотным сечением, т.е. очень высокий первый этаж
2. с антресолью (мезонином) не выше двух метров до потолка

2 месяца назад
domieljaniuk
Даниель 
32 годаПольша
год в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Cadauto3D
Геворг 
36 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$100
7 дней
RUBUSDT
Всё отлично! Исполнитель очень понимающий, пошёл на встречу по срокам, грамотно и чётко всё сделал.
Хороший заказчик, оплата сразу, с пониманием относится к процессу работы с фрилансером. Постановка задачи на высоком уровне. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество