Чертеж первого этажа дома

Нужно сделать 2 чертежа проекции первого этажа по нарисованному от руки плану и старому чертежу

1. с неиспользуемой антресолью (мезонином), что было бы подтверждено высотным сечением, т.е. очень высокий первый этаж

2. с антресолью (мезонином) не выше двух метров до потолка