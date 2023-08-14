Разработать формулы для строительного калькулятора

Мені потрібна курсова робота в архікад , плани двох поверхів , план перекриття , план фундаменту , розріз дому та 4 фасада
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день коллеги!
Нужен специалист который умеет считать сметы и знаком с формулами. Исходя их входных параметров по дому нужно вывести формулы для составления сметы.
Прикрепляю фото примерной сметы которую нужно сформировать
По цене договоримся
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