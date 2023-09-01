Сделать вазу в Kompas 3D

Нужен инженер электроник, чтобы разработать устройство на Pico с сервоприводом, создать принципиальную схему электронного устройства во Fritzing и помочь разобраться с питанием моторов.
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