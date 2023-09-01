Сделать вазу в Kompas 3D

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки45 просмотров
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Нужно сделать вазу в Kompas 3D очень легкая и быстрая работа

3 месяца назад
guest_1695063161378
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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