Развёртка 3D-модели в KOMPAS

Здравствуйте, нужно сделать развёртку(чертёж на а4) 3-д модели в компасе. 3 разных моделей. Нужен только сам контур, образмеривать не неужно, ничего дополнительно указывать не нужно. Нужен только исходный контур, как он будет выглядеть посре распремления листа.