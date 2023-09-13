Развёртка 3D-модели в KOMPAS

Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок33 просмотра
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Здравствуйте, нужно сделать развёртку(чертёж на а4) 3-д модели в компасе. 3 разных моделей. Нужен только сам контур, образмеривать не неужно, ничего дополнительно указывать не нужно. Нужен только исходный контур, как он будет выглядеть посре распремления листа.

3 месяца назад
guest_1696686931058
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад