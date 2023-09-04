Сделать чертёж по наброскам

$7
Чертежи и СхемыЗакрыт14 заявок97 просмотров
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Необходимо сделать чертёж по наброскам в формате pdf, а а также в формате dxf и step (stp).

3 месяца назад
vlad1965
Сергей 
58 летКазахстан
год в сервисе
Был
месяц назад